Во Льговском районе с электроподстанции украли трансформатор

Во Льговском районе полицейские установили подозреваемых в краже трансформатора с электроподстанции. Установка считалась резервной на случай поломки основного устройства и не использовалась долгое время. На месте злоумышленники смогли отключить опору от электропитания, распилили и вывезли на грузовом транспорте в пункт приема лома. Пропажу обнаружили рабочие спустя две недели и обратились в полицию. Оперативники установили предполагаемых подозреваемых ранее не судимых 28 и 53 лет. Они сознались в содеянном. Их выручка составила около 15-ти тысяч рублей. Однако ущерб от похищения трансформатора может исчисляться гораздо большими суммами, это предстоит установить назначенной экспертизе. Возбуждено уголовное дело.



