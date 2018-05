"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» Алексея Иванова мы слушаем микс «Electro-Acid Variations –vol.2».

Плей-лист:

1. Ian Hicks - Character Collapse’2018

2. Zillas on Acid - The 20th Century Dub ‘2018

3. Synkronized - Coma Jam (Various ‎– In The Dark Again 07 12'' ‘2017)

4. Uninc & Kolomensky – Muffin ‘2018

5. Serious Lover - Serious Lover (va - Somewhere Out On The Nightside 12'' ‘2009)

6. BRZLN Air - Detroit (va - Mootron, Brzln Air, Cacos, San Y Mayo ‎– Easytiiger 001 12'' ‘2017)

7. Moneymax - Your Satisfaction (Gratts' Satisfactory Club Extension) (Moneymax / Ca$hminus ‎– Your Satisfaction / No Satisfaction 12'' ‘2017)

8. Chaz Jankel - 3,000,000 Synths (Chasanova ‘1981)

9. Komodo - Sand Dunes (Magic Hour (EP) ‘2016)

10. Nhar - Acheron (Synthetic Insight (EP) ‘2017)

11. Black Deer - Holiday (Black Deer’2013)

12. Jonny Rock - Megaeditofanedit (BAH 034 (EP) ‘2017)

13. Demuja - Loose Legs (Mary Janes Theory 12'' ’2017)

14. Edo Lang - Jan Juc (va ‎– Unknown Data Set 12'' ’2018)

15. Perel - Hildegard (Various ‎– Ombra INTL 003 12'' ‘2017)

16. Shit Japens - Lurking (feat. B) (Telecom (EP) ‘2017)

17. Ali Renault - Smearing The Edges (Ali Renault’2011)

18. TodoTodo - Autogas (Tecnodelia • Tendencias (1980-1981) ‘2012)

19. 80KIDZ - No Wave (80:05 ‘2017)

20. Born Dirty - Technik (feat. Mai Lan) (va - Record Record Presents Filet Mignon 5 ‘2017)

21. Kunst=Stoff - Schluckauf (Partysnäks’1982)

22. Kittin - 1993 EACID ‘2018

23. The Cyclist - Ivory (100% Silk) ‘2018

24. Agar Agar - Fangs Out ‘2018

25. Capricorn - All I Am (A1 People vs. Nev Eleven Remix) ‘1998

26. Acid Junkies (EU ‘1998)

27. Crash Course In Science - Cardboard Lamb ‘2007

28. Louisahhh - Like A Vice (A Trap I've Built (EP) ‘2017)

29. Industrial Bass Machine - The Voice of World Control (A Taste of Armageddon ‘1998)