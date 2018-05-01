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В этом году ВИЧ унес жизни 26 курян

Сегодня, 08:11
В этом году ВИЧ унес жизни 26 курян
Каждое третье воскресенье мая отмечают Международный день памяти людей, умерших от СПИДа. 20 мая он пройдет в 35-й раз. По статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живут более 36,5 миллиона человек, инфицированных вирусом иммунодефицита, каждый день эта цифра увеличивается еще на 12–15 тысяч. Сегодня в Курской области зарегистрировано 3088 случаев заболевания, из них 155 — в этом году. От ВИЧ-инфекции умерли 430 человек, в том числе 26 – за четыре месяца 2018-го. 17 мая в Курске состоится молодежная акция, посвященная Всемирному дню памяти лиц, умерших от СПИДа. Она пройдет в полдень на площадке перед медуниверситетом.

 

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