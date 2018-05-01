В Курске заложат часовню на месте колодца Феодосия Печерского

Сегодня в Курске на улице Нижней Набережной состоится закладка фундамента часовни во имя преподобного Феодосия Печерского. Дата -16 мая - выбрана не случайно – в этот день православный мир отмечает день памяти одного из самых почитаемых святых, основателя Киево-Печерской Лавры и общежительного монастырского устава на Руси Феодосия Печерского. Часовня будет возведена на месте колодца, который, по преданию, выкопал сам Феодосий, когда нес послушание в Знаменском соборе Курска.