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В Курске заложат часовню на месте колодца Феодосия Печерского

Сегодня, 11:36
В Курске заложат часовню на месте колодца Феодосия Печерского
Сегодня в Курске на улице Нижней Набережной состоится закладка фундамента часовни во имя преподобного Феодосия Печерского. Дата -16 мая - выбрана не случайно – в этот день православный мир отмечает день памяти одного из самых почитаемых святых, основателя Киево-Печерской Лавры и общежительного монастырского устава на Руси Феодосия Печерского. Часовня будет возведена на месте колодца, который, по преданию, выкопал сам Феодосий, когда нес послушание в Знаменском соборе Курска. 

 

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