В Курске утилизировали более 8 тонн небезопасного сливочного масла

Полицейские и сотрудники Россельхознадзора выявили подпольный цех по производству сливочного масла. Он располагался в районе Льговского поворота. Масло производили в помещении склада в антисанитарных условиях из заплесневевшего сырья. К слову, на него отсутствовали какие-либо документы. На складе также нашли рулоны этикеток для упаковки сливочного масла с различными логотипами, оборудование для розлива топленого масла и само масло в пластиковой и жестяной таре. Лабораторные исследования показали: и сырье, и готовая продукция опасны для здоровья потребителей. Поэтому почти 8,5 тонн продукции утилизировали. Оборудование подпольного цеха изъяли, а самих производителей привлекли к административной ответственности.