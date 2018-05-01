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В Курске утилизировали более 8 тонн небезопасного сливочного масла

Сегодня, 12:10
В Курске утилизировали более 8 тонн небезопасного сливочного масла
Полицейские и сотрудники Россельхознадзора выявили подпольный цех по производству сливочного масла. Он располагался в районе Льговского поворота. Масло производили в помещении склада в антисанитарных условиях из заплесневевшего сырья.  К слову, на него отсутствовали какие-либо документы. На складе также нашли рулоны этикеток для упаковки сливочного масла с различными логотипами, оборудование для розлива топленого масла и само масло в пластиковой и жестяной таре. Лабораторные исследования показали: и сырье, и готовая продукция опасны для здоровья потребителей. Поэтому почти 8,5 тонн продукции утилизировали.  Оборудование подпольного цеха изъяли, а самих производителей привлекли к административной ответственности.

 

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