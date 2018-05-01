В Курске из ПАЗа выпал трехлетний ребенок

В Курске из салона «ПАЗа» выпал трехлетний ребенок. Происшествие случилось около 7 утра 15 мая на улице Энгельса. Напротив дома №115 водитель автобуса остановился на остановке для высадки пассажиров. По словам очевидцев, водитель не убедился, что все пассажиры успели выйти, и начал движение, в результате чего из салона выпал трехлетний мальчик, который с мамой выходил на остановке. Ребёнка с травмами доставили в больницу. Водитель ПАЗа не обратил внимание на выпавшего из салона малыша и продолжил движение по маршруту, уехав с места происшествия. Позже он был установлен и задержан.



