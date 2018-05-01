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Под Курском в столкновении бетономешалки и легковушки пострадали два человека

Сегодня, 12:34
Под Курском в столкновении бетономешалки и легковушки пострадали два человека
Под Курском столкнулись бетономешалка и легковой автомобиль. Авария произошла около 16 часов 15 мая. В районе Селиховых Дворов легковой автомобиль въехал под бетономешалку. По данным Госавтоинспекции, КамАЗ выезжал со второстепенной дороги и преградил путь приближавшемуся со стороны Курска ВАЗ-2115. Машины столкнулись. В ДТП пострадали 62-летний водитель и 61-летняя пассажирка легковушки. Их доставили в больницу.
 
фото vk.com/avtokadr_46

 

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