16-летний курянин угнал у приятеля машину и разбил ее

Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего жителя поселка Пристень, его подозревают в угоне транспортного средства, совершенном с применением насилия. Как рассказали в СК, днем 12 мая пьяный подросток катался по поселку со своим 19-летним приятелем на машине. Потом он потребовал дать ему сесть за руль. Получив отказ, подросток дождался, когда знакомый припаркуется, затем несколько раз ударил его, вытолкнул из автомобиля с водительского сиденья, сам сел за руль и поехал кататься. Однако автомобильная прогулка была недолгой. Юный угонщик не справился с управлением и врезался в дерево, после чего скрылся с места ДТП. Расследование продолжается. Будет решаться вопрос об избрании в отношении несовершеннолетнего меры пресечения.



