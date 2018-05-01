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В Курской области выявили 35 фальшивых купюр

Сегодня, 13:53
В Курской области выявили 35 фальшивых купюр
В первом квартале 2018-го года в Курской области выявили 35 поддельных купюр. Об этом сообщили в администрации региона со ссылкой на Курское отделение ГУ Банка России по ЦФО. Чаще всего подделывают пятитысячные банкноты: в Курской области таких выявили 26 штук. Еще 7 подделок были номиналом 1000 рублей. Также обнаружили одну поддельную пятисотрублевую купюру и одну сторублевую. Кроме того, в Курском отделении по результатам экспертизы признана поддельной одна банкнота номиналом 100 долларов США. В целом в банковской системе Российской Федерации за первые три месяца 2018 года было обнаружено 8418 поддельных денежных знаков Банка России. Это почти на треть меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

 

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