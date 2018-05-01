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В Курске ловили пешеходов-нарушителей

Сегодня, 14:33
В Курске ловили пешеходов-нарушителей
В Курске ловили пешеходов-нарушителей. Только во время рейда автоинспекторы к административной ответственности привлекли 13 пешеходов. Некоторые перебегали дорогу, хотя буквально в нескольких десятках метров есть "зебра". Привлекла внимание сотрудников ГИБДД молодая мама, которая с ребенком на руках переходила проезжую часть в неположенном месте.
Добавим, с начала года в Курской области зарегистрировано 126 ДТП с участием пешеходов. В них погибли 17 человек, еще 121 получил травмы. В полиции подчеркнули - почти в половине происшествий виноваты сами пешеходы. Например, они создают аварийные ситуации, когда пересекают дорогу в наушниках. Еще одна проблема - увлечение гаджетами. Пешеход рискует попасть под машину, если выходит на проезжую часть, при этом смотрит не по сторонам, а на экран телефона. 

 

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