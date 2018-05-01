Галерея Дейнеки готовится к акции "Ночь музеев"

18 мая картинная галерея имени Дейнеки присоединится ко всероссийской акции «Ночь музеев». Галерея покажет своим зрителям уникальную графику Татьяны Мавриной, портреты участников освобождения Курска, сделанные в 1943 году бригадой курских художников и другие работы из своего собрания. Для посетителей подготовили две программы. Первая - «Город мастеров» — это путешествие в мир традиционного русского костюма и украшений на выставке «NEW LOOK: Народные традиции». Вторая программа - «Этих дней не смолкнет слава» - пройдет интерактивная экскурсия по выставке «Цвет памяти», посвященной 75-летию Курской битвы.

«Ночь музеев» пройдет и в курском краеведческом музее. Гостей ждут рассказы и байки о кладах и водопроводе, о подземных ходах и театре Петрушки, о Наполеоне и кроликах, о несостоявшейся женитьбе Александра Барятинского и усах Семена Буденного.

19 мая в очередной раз пройдет «Соловьиная ночь в усадьбе Фета». На этот раз ее посвятят композитору Петру Чайковскому.