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Часовню над колодцем Феодосия Печерского в Курске возведут в этом году

Сегодня, 16:18
Часовню над колодцем Феодосия Печерского в Курске возведут в этом году
Сегодня в день памяти святого преподобного Феодосия Печерского в Курске заложили часовню. Возвести ее планируют на улице Нижняя Набережная – над колодцем, который, по преданию, выкопал сам Феодосий. Святой колодец обнаружили 2,5 года назад во время раскопок, проводимых по инициативе православного общества преподобного Серафима Саровского. Часовню разрушили в 20-е годы прошлого века. Уже создан проект новой часовни и благоустройства прилегающей к ней территории. Работы по восстановлению святыни планируется завершить в этом году.
 
 
Фото издания "ДДД"

 

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