Часовню над колодцем Феодосия Печерского в Курске возведут в этом году

Сегодня в день памяти святого преподобного Феодосия Печерского в Курске заложили часовню. Возвести ее планируют на улице Нижняя Набережная – над колодцем, который, по преданию, выкопал сам Феодосий. Святой колодец обнаружили 2,5 года назад во время раскопок, проводимых по инициативе православного общества преподобного Серафима Саровского. Часовню разрушили в 20-е годы прошлого века. Уже создан проект новой часовни и благоустройства прилегающей к ней территории. Работы по восстановлению святыни планируется завершить в этом году.

Фото издания "ДДД"



