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Курскэнерго за 3 месяца 2018 года исполнило более 350 договоров присоединения потребителей к электрическим сетям

Сегодня, 17:40
Курскэнерго за 3 месяца 2018 года исполнило более 350 договоров присоединения потребителей к электрическим сетям
В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению к электрическим сетям (ТП) за первый квартал 2018 года. За отчетный период предприятием исполнено 368 договоров ТП, общая мощность присоединенных объектов составила 7,78 МВт. 
В число наиболее крупных объектов ТП  вошли предприятия жилищного и агропромышленного секторов: АО «Курское областное ипотечное агентство» (присоединенная мощность составила 100 кВт), ООО «Псельское» (300 кВт), ООО «Русский ячмень» (400 кВт), ООО «Фатежская ягнятина» (150 кВт). Также исполнено порядка 40 договоров технологического  присоединения по уличному освещению и светофорным объектам. 

Получить подробную информацию о подключении к сетям Курскэнерго можно в Центрах обслуживания потребителей (ЦОП) филиала в городе Курске (центральный офис) и в районных центрах  –  Льгове, Обояни, а также в пунктах по работе с потребителями в районах электрических сетей по месту жительства. Заявку на технологическое присоединение можно оставить на сайте МРСК Центра по адресу www.mrsk-1.ru. 

 

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