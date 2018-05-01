В Дмитриеве застройщик снес «по ошибке» частный дом

В Дмитриеве компания-застройщик снесла частный дом и построила на его месте четырехэтажное здание, а владелица здания осталась без собственности, земли, обещанной квартиры или компенсации. Активисты ОНФ предполагают, что администрация Дмитриева незаконно выделила землю под частным домом для возведения многоэтажки. Общественники обратились в прокуратуру Курской области.

Дом по улице Ленина, 73 «а» был снесен и теперь на его месте проходит граница земельного участка. Территория предназначена для размещения жилой застройки. Незадолго до этого директор частной строительной компании предложил собственнице дома новую однокомнатную квартиру вместо старого дома. Женщина согласилась. Был составлен проект соглашения, по которому владелица дома должна получить однокомнатную квартиру. Неожиданно представитель застройщика отказался от подписания соглашения и уже через 5 дней после устных договоренностей дом женщины был снесен работниками подрядчиков, по их словам – по ошибке. Остатки строительных конструкций дома вывезены.

Затем, 26 октября 2016 г., администрация Дмитриева объявила аукцион по продаже права на заключение договора аренды данного земельного участка. Его единственным участником стала строительная компания, которая снесла частый дом. Ее репутация оказалась неоднозначной. Этот же застройщик возвел бараки для переселенцев из ветхого и аварийного жилья во Льгове на улице Горелова. В отношении директора компании возбуждено уголовное дело, связанное и с переселением жителей Льгова в новостройку по улице Овечкина 14 «а». Расследование связано с мошенничеством подрядчика, который самовольно увеличил жилплощадь квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья и присвоил 1,5 млн руб. Именно в этом доме льговскими чиновниками незаконно отчуждены две квартиры. Сейчас дело рассматривает суд. Ущерб составил более 2 млн 800 тыс. руб.

Активисты ОНФ считают, что администрация Дмитриева действовала незаконно вместе с застройщиком.

«Участок под строительство будущего многоквартирного дома поставлен на кадастровый учет тогда, когда еще на нем было частное строение, - рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Сергей Григорьев. – Затем был проведен аукцион, как мы считаем, без предварительного утверждения документации по планировке территории администрацией Дмитриева. Мы обратились в прокуратуру, чтобы надзорный орган проверил соблюдение Градостроительного и Земельного кодексов РФ при формировании земельного участка».

Если надзорный орган подтвердит нарушения законодательства, то администрации Дмитриева, которая инициировала сомнительный аукцион, придется расторгать договор аренды на участок под новым многоквартирным домом и вернуть всё полученное по сделке, а пострадавшей владелице – утраченное здание. Кроме того, администрацию Дмитриева обяжут снять с кадастрового учета этот земельный участок. Также активисты настаивают на дополнительной проверке законности отказа в возбуждении уголовного дела по факту сноса частного дома.