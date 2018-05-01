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В торговой сети Курчатова торговали опасными котлетами и пельменями

Сегодня, 11:59
В торговой сети Курчатова торговали опасными котлетами и пельменями
Сотрудники Россельхознадзора проверили торговую сеть в Курчатове и нашли на прилавках продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность. Взятые пробы отправили в лабораторию. Выяснилось, что в котлетах «Нежные» производства «Русский мороз», в пельменях «Классические» торговой марки «Красная цена» и в говяжьем фарше «Рестория» превышен допустимый уровень бактерии группы кишечной палочки и прочих опасных микробов. Это представляло опасность для жизни и здоровья людей. Виновных оштрафовали, опасную продукцию сняли с реализации.

 

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