В торговой сети Курчатова торговали опасными котлетами и пельменями

Сотрудники Россельхознадзора проверили торговую сеть в Курчатове и нашли на прилавках продукцию без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность. Взятые пробы отправили в лабораторию. Выяснилось, что в котлетах «Нежные» производства «Русский мороз», в пельменях «Классические» торговой марки «Красная цена» и в говяжьем фарше «Рестория» превышен допустимый уровень бактерии группы кишечной палочки и прочих опасных микробов. Это представляло опасность для жизни и здоровья людей. Виновных оштрафовали, опасную продукцию сняли с реализации.



