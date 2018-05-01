В Курске задержан серийный велосипедный вор

С наступлением тепла в полицейских сводках всё чаще фигурируют хищения велосипедов. Во многих случаях преступления происходят из-за беспечности владельцев, которые паркуют свой двухколёсный транспорт в подъезде. Главный совет полиции – не оставлять технику без присмотра у магазинов или домов, а ночью ее необходимо хранить в закрытых помещениях. Стражи порядка уже много лет формируют базу вело- и мототранспорта. С её помощью велосипед или мопед можно оперативно проверить прямо на дороге и изъять, если он похищен. Так сотрудники Северо-Западного отдела полиции Курска установили личность молодого человека, подозреваемого в серии краж двухколёсной техники. Злоумышленник действовал ночью, методично проверяя подъезды и лестничные площадки многоквартирных домов. Последние два преступления ранее судимый курянин совершил на улицах Пучковка и 50 Лет Октября, где он попал в объектив камер наружного наблюдения. Велосипеды он сразу же сбывал за бесценок, но один из них полицейские успели изъять. От подозреваемого получены признательные показания, по всем фактам краж возбуждены уголовные дела.