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В Курске с "Ауди А4" по заказу украли запчасти

Сегодня, 13:56
В Курске с
В Курске полицейские раскрыли кражу из автомобиля. Владелец "Ауди А4" заявил о преступлении утром, когда обнаружил, что его машина, припаркованная во дворе, вскрыта. Мужчина признался, что накануне отключил сигнализацию, так как она периодически срабатывала и мешала соседям. При осмотре места происшествия стражи порядка поняли, что машину выбрали не случайно. Кроме антирадара и регистратора с "Ауди" сняли рукоятку коробки передач, топливный датчик, воздуховод и другие детали. Версия следствия о том, что кражу совершили по заказу владельца такого же автомобиля, подтвердилась. Сотрудники уголовного розыска задержали исполнителя, который рассказал, что продал детали знакомому из Железногорска. Похищенное уже изъято, по фактам кражи и приобретения имущества, добытого преступным путём, возбуждены уголовные дела.

 

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