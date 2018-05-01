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Этим летом в Курской области откроют 58 пляжей

Сегодня, 08:09
Этим летом в Курской области откроют 58 пляжей
Этим летом в Курской области откроют 58 пляжей. Это на 2 больше, чем в прошлом году. Новые зоны отдыха появятся в Конышевском и Советском районах. Приемка пляжей уже началась - она стартовала 14 мая. Проводится обучение спасателей, которые будут работать на территории всех официальных зон отдыха. Лидерство по количеству пляжей держит Касторенский район - там 6 пляжей. Столько же пляжей будет функционировать в Курске. Кроме того, в течение лета планируется открыть еще один дополнительный пляж - в Копёнках Железногорского района.

 

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