Этим летом в Курской области откроют 58 пляжей. Это на 2 больше, чем в прошлом году. Новые зоны отдыха появятся в Конышевском и Советском районах. Приемка пляжей уже началась - она стартовала 14 мая. Проводится обучение спасателей, которые будут работать на территории всех официальных зон отдыха. Лидерство по количеству пляжей держит Касторенский район - там 6 пляжей. Столько же пляжей будет функционировать в Курске. Кроме того, в течение лета планируется открыть еще один дополнительный пляж - в Копёнках Железногорского района.



