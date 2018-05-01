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Стали известны подробности гибели 13-летнего мальчика в Солнцевском районе

Сегодня, 15:37
Стали известны подробности гибели 13-летнего мальчика в Солнцевском районе
Стали известны подробности трагедии в Солнцевском районе, где вечером 16 мая погиб 13-летний мальчик. Как пишет «Друг для друга» со ссылкой на следователей, ЧП произошло около восьми часов вечера в селе Субботино. 49-летний мужчина несколько лет назад изготовил мини-трактор без крыши, к которому прикрепил два прицепа. Самодельное транспортное средство, напоминающее «паровозик», умелец использовал для хозяйственных нужд. Накануне вечером хозяин мини-трактора решил отправиться в окрестности села за песком. С ним вызвались прокатиться его жена, дети и соседский 13-летний мальчик. Когда оба прицепа были заполнены, трактор отправился в обратный путь. Все пассажиры находились в первом прицепе. При движении по лугу 13-летний ребенок попытался пересесть на второй прицеп. Однако не удержался и упал под колеса. От полученных травм мальчик скончался на месте. По факту гибели подростка проводится доследственная проверка.

 

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