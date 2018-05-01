В Курске ждут знаменитую фигуристку Ирину Лобачеву

Курск посетит знаменитая фигуристка - серебряный призер Олимпиады-2002 в Солт-Лэйк-Сити, чемпионка России, Европы, мира Ирина Лобачева. Как пояснили в спортшколе зимних видов спорта «Арена», приезд «звездной гостьи» связан с переговорами по поводу возможного сотрудничества по подготовке курских спортсменов-фигуристов в рамках летних учебно-тренировочных сборов - 2018. В спортшколе надеются организовать с Ириной Лобачевой совместную работу этим летом. Пока же 19 и 20 мая спортсменка проведет мастер-класс для юных фигуристов по отработке скольжения.