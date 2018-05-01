поиск по сайту
 

В Курске ждут знаменитую фигуристку Ирину Лобачеву

Сегодня, 08:09
В Курске ждут знаменитую фигуристку Ирину Лобачеву
Курск посетит знаменитая фигуристка - серебряный призер Олимпиады-2002 в Солт-Лэйк-Сити, чемпионка России, Европы, мира Ирина Лобачева. Как пояснили в спортшколе зимних видов спорта «Арена», приезд «звездной гостьи» связан с переговорами по поводу возможного сотрудничества по подготовке курских спортсменов-фигуристов в рамках летних учебно-тренировочных сборов - 2018. В спортшколе надеются организовать с Ириной Лобачевой совместную работу этим летом. Пока же 19 и 20 мая спортсменка проведет мастер-класс для юных фигуристов по отработке скольжения.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама