В Железногорске сбили 10-летнюю школьницу

17 мая на дорогах Курской области сбили двух пешеходов, один из них это ребенок - сообщается в сводке Госавтоинспекции. Первое ДТП произошло в шестом часу вечера в Железногорске на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Рокоссовского. Водитель автомобиля «GREAT WALL» допустил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Школьницу с ранением доставили в больницу.

Тем же вечером под колеса автомобиля попала 34-летняя женщина. Авария произошла в слободе Гончаровка Суджанского района. Женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сбила «Шкода Фабиа». Пострадавшую с травмами госпитализировали.



