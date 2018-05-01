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В Железногорске сбили 10-летнюю школьницу

Сегодня, 11:32
В Железногорске сбили 10-летнюю школьницу
17 мая на дорогах Курской области сбили двух пешеходов, один из них это ребенок - сообщается в сводке Госавтоинспекции. Первое ДТП произошло в шестом часу вечера в Железногорске на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Рокоссовского. Водитель автомобиля «GREAT WALL» допустил наезд на 10-летнюю девочку, переходившую дорогу на запрещающий сигнал светофора. Школьницу с ранением доставили в больницу. 
Тем же вечером под колеса автомобиля попала 34-летняя женщина. Авария произошла в слободе Гончаровка Суджанского района. Женщину, которая переходила дорогу вне пешеходного перехода, сбила «Шкода Фабиа». Пострадавшую с травмами госпитализировали.

 

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