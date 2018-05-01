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Курская область признана лучшей в стране по организации призыва в армию

Сегодня, 11:40
Курская область признана лучшей в стране по организации призыва в армию
Курская область заняла 1-е место в конкурсе на лучшую подготовку граждан к военной службе и организацию призыва. Губернатор Александр Михайлов награжден Почетной грамотой министра обороны. Приказ подписан Сергеем Шойгу. В приказе отмечено, что высокие показатели курян в подготовке граждан к военной службе, организации и проведении призыва на военную службу достигнуты благодаря взаимодействию и слаженной работе органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления, военных комиссариатов и общественных организаций. Администрации области присужден переходящий вымпел Министра обороны РФ .

 

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