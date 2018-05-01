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В гастрономическую карту Курской области войдут целебный пряник и гороховый кисель

Сегодня, 11:45
В гастрономическую карту Курской области войдут целебный пряник и гороховый кисель
Курская область разрабатывает свою гастрономическую карту. Первый кулинарный конкурс пройдет в рамках Коренской ярмарки с 7 по 10 июня. Все 28 районов и 5 городских округов представят более 30 блюд. Как пояснили в региональном комитете по делам молодежи и туризму, в гастрономическую карту войдут излюбленные блюда известных людей нашей области, например, Афанасия Фета. Поэт, живший в усадьбе в селе Воробьевке Золотухинского района, любил уху, мясо, квас, моченые яблоки. Помимо этого, повара приготовят гуся по-курски, рыбный пирог, целебный пряник «Заповедный», который делают на целебных травах, растущих в Стрелецкой степи. А еще все желающие смогут отведать гороховый кисель. Образцы для дегустации можно будет попробовать на Курской Коренской ярмарке. 

 

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