После гибели мальчика под колёсами самодельного трактора возбудили уголовное дело

В Солнцевском районе после гибели 13-летнего мальчика под колесами самодельного трактора следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемым по нему проходит 48-летний местный житель, который был за рулем повозки. По версии следствия, вечером 16 мая мужчина на своем самодельном транспорте, не оборудованным для перевозки людей, с присоединенными к нему двумя самодельными прицепами, решил съездить в соседний поселок за песком. В одном из прицепов ехали его жена с племянником, внуком и тремя соседскими детьми. Около села Субботино один из ребят – 13-летний мальчик - упал между прицепами и погиб на месте происшествия от полученных травм. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.







