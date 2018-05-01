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После гибели мальчика под колёсами самодельного трактора возбудили уголовное дело

Сегодня, 12:14
После гибели мальчика под колёсами самодельного трактора возбудили уголовное дело
В Солнцевском районе после гибели 13-летнего мальчика под колесами самодельного трактора следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Подозреваемым по нему проходит 48-летний местный житель, который был за рулем повозки. По версии следствия, вечером 16 мая  мужчина на своем самодельном транспорте, не оборудованным для перевозки людей, с присоединенными к нему двумя самодельными прицепами, решил съездить в соседний поселок за песком. В одном из прицепов ехали его жена с племянником, внуком и тремя соседскими детьми. Около села Субботино один из ребят – 13-летний мальчик - упал между прицепами и погиб на месте происшествия от полученных травм. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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