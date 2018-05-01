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Сегодня вечером жителям Железнодорожного округа вернут горячую воду

Сегодня, 13:07
Сегодня вечером жителям Железнодорожного округа вернут горячую воду
В завокзальной части Железнодорожного округа Курска сегодня завершились гидравлические испытания тепловых сетей. В 8 вечера подача горячей воды возобновится - сообщили в курском филиале "Квадры". Напомним, испытания на прочность теплосетей, подключенных от котельной ООО «ТГК», проводились с 14 мая. Теплоэнергетики выявили на трубопроводах ветхие участки, их и заменят летом. Добавим, до 28 мая горячей воды не будет в Сеймском округе.

 

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