Сегодня вечером жителям Железнодорожного округа вернут горячую воду

В завокзальной части Железнодорожного округа Курска сегодня завершились гидравлические испытания тепловых сетей. В 8 вечера подача горячей воды возобновится - сообщили в курском филиале "Квадры". Напомним, испытания на прочность теплосетей, подключенных от котельной ООО «ТГК», проводились с 14 мая. Теплоэнергетики выявили на трубопроводах ветхие участки, их и заменят летом. Добавим, до 28 мая горячей воды не будет в Сеймском округе.