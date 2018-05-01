Прокуратура добивается ремонта дорог в Железногорске

Прокуратура совместно с сотрудниками дорожного надзора ГИБДД и отдела транспорта администрации проверили состояние дорог в Железногорске. При осмотре было установлено, что дорожное полотно, проходящее по улицам и мостам города вплоть до границ с Орловской областью, имеют множественные повреждения и выбоины, что противоречит требованиям безопасности. Прокурор направил в суд иск к администрации Железногорска, которая должна привести дороги в соответствие с требованиями действующего законодательства.







