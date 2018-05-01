поиск по сайту
 

Прокуратура добивается ремонта дорог в Железногорске

Сегодня, 13:12
Прокуратура добивается ремонта дорог в Железногорске
Прокуратура совместно с сотрудниками дорожного надзора ГИБДД и отдела транспорта администрации проверили состояние дорог в Железногорске. При осмотре было установлено, что дорожное полотно, проходящее по улицам и мостам города вплоть до границ с Орловской областью, имеют множественные повреждения и выбоины, что противоречит требованиям безопасности. Прокурор направил в суд иск к администрации Железногорска, которая должна привести дороги в соответствие с требованиями действующего законодательства.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама