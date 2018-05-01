В эти выходные курские байдарочники открывают сезон. 19-20 мая состоится первенство области по спортивному туризму на водной дистанции. Соревнования проведут на плотине реки Сейм, в районе остановки Черняховского. Трасса представляет собой участок бурной реки, где спортсмен на время проходит "ворота" по течению и против, обозначенные вешками. За касание "ворот" или их пропуск начисляются штрафные секунды. Организаторы подчеркивают: спортсмены целый год оттачивали навыки владения веслом, постановку кренов и управление лодкой.



