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Курские байдарочники открывают сезон

Вчера, 18:55
Курские байдарочники открывают сезон
В эти выходные курские байдарочники открывают сезон. 19-20 мая состоится первенство области по спортивному туризму на водной дистанции. Соревнования проведут на плотине реки Сейм, в районе остановки Черняховского. Трасса представляет собой участок бурной реки, где спортсмен на время проходит "ворота" по течению и против, обозначенные вешками. За касание "ворот" или их пропуск начисляются штрафные секунды. Организаторы подчеркивают: спортсмены целый год оттачивали навыки владения веслом, постановку кренов и управление лодкой. 

 

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