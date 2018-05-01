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В Курске отметят День детских организаций

Вчера, 19:37
В Курске отметят День детских организаций
19 мая - День детских организаций России. В Курске эту дату отметят пройдёт торжественной линейкой. Она пройдет в 11 часов на Театральной площади. В 12.30 в парке Пионеров на площади Перекальского стартует фестиваль детских общественных организаций. В программе - всероссийская акция «Добрый пленэр», презентация и старт социального проекта «Синяя линия», городская акция  «Дерево добра», открытые летние лектории, интерактивные площадки «Играй с РДШ», «Юнармия», «Волонтеры-медики», патриотический квест, соревнования среди юных роллеров, выставки, концерт и дискотека.
Добавим, "Синяя линия" - социальный проект. Замкнутый пешеходный маршрут по историческому центру города обозначили специальной разметкой на тротуаре — пунктирной линией синего цвета. Ее длина - 6,5 километра. Наиболее интересные достопримечательности - их всего 22 – отметили номерами. Среди них - филармония, картинная галерея имени Дейнеки, драмтеатр имени Пушкина, храмы и старинные здания. 

 

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