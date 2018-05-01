В школе на проспекте Дериглазова наберут 10 первых классов

Курск получил необходимую сумму - чуть больше 900 миллионов рублей - и теперь готов выкупить у собственника школу №61 на проспекте Дериглазова. Ее откроют 1 сентября. Учебное заведение сможет похвастаться научным музеем, цифровым планетарием, лабораториями. Городским комитетом образования уже объявлен конкурс на должность директора школы. Как только руководитель образовательного учреждения будет назначен, начнется отбор педагогов, подготовка документов для получения лицензии на образовательную деятельность и формирование классов. Уже поступило 275 заявлений о зачислении детей в первый класс, поэтому решили сформировать в школе № 61 десять первых классов. На полную мощность она начнёт работать с 1-го сентября 2019 года.

Добавим, что городские власти прояснили судьбу 11-й школы. Ее признали аварийной и закрыли после того, как в 2014-м в одном из её помещений обрушился потолок. Учеников перевели в 3-ю и 12-ю школы. По итогам исследований специалисты выдали заключение о том, что реконструкция объекта для последующего размещения в нём школы невозможна. Меж тем, в 2021 году предусмотрено строительство нового корпуса 12-й школы по улице Полевая на 650 мест.



