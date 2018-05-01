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В Дмитриеве появится музей Ивана Суржикова

Вчера, 19:45
В Дмитриеве появится музей Ивана Суржикова
Сегодня, в Международный день музеев, в усадьбе Афанасия Фета в селе Воробьевка, вручили губернаторскую премию имени Николая Гордеева. В этом году ее лауреатом стал художник-реставратор Иван Чурсин. Отреставрированная каретная в усадьбе Фета - его работа. Рукой мастера многое восстановлено и в самом доме поэта. Множество экспозиций создано им в Курском краеведческом музее, проделана большая работа в районах.  Благодарностями отметили и других сотрудников музеев региона. Сегодня в области более 30 музеев. В планах - сделать музей советского певца Ивана Суржикова в Дмитриеве, отреставрировать четвертое здание в усадьбе Фета. В Воробьевке работы планируют завершить этой осенью.
 
 
По материалам ГТРК "Курск"

 

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