В Дмитриеве появится музей Ивана Суржикова

Сегодня, в Международный день музеев, в усадьбе Афанасия Фета в селе Воробьевка, вручили губернаторскую премию имени Николая Гордеева. В этом году ее лауреатом стал художник-реставратор Иван Чурсин. Отреставрированная каретная в усадьбе Фета - его работа. Рукой мастера многое восстановлено и в самом доме поэта. Множество экспозиций создано им в Курском краеведческом музее, проделана большая работа в районах. Благодарностями отметили и других сотрудников музеев региона. Сегодня в области более 30 музеев. В планах - сделать музей советского певца Ивана Суржикова в Дмитриеве, отреставрировать четвертое здание в усадьбе Фета. В Воробьевке работы планируют завершить этой осенью.

По материалам ГТРК "Курск"