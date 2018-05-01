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У курской многоэтажки два месяца течет канализация

Сегодня, 08:08
У курской многоэтажки два месяца течет канализация
Возле дома 37б/2 по улице Сумской уже два месяца вытекает канализация. В образовавшемся болоте стали появляться комариные гнезда и ужи. Жители задыхаются, не могут гулять во дворе и на детской площадке - сообщает ГТРК "Курск". Здесь же находится 7-я детская поликлиника. Чтобы попасть к себе в квартиру, жильцы пробираются через мост, сделанный из старой двери. Главная причина проблемы - старая канализация и полностью износившиеся трубы -их не меняли с момента основания дома в 60-х годах. Подвала в здании нет, поэтому сточные воды через подъезд вытекают прямо во двор. Решение проблемы осложняется тем, что канализация пролегает под полом в одной из квартир. Чтобы заменить трубопровод, необходимо вскрывать бетонный пол, который вопреки законодательству сделал предыдущий хозяин квартиры, переводя помещение из подсобного в жилое. Нынешний владелец с неохотой идет навстречу. Если он не даст согласие на проведение работ, ситуацию придется решать в судебном порядке. 

 

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