поиск по сайту
 

Дериглазова победила на этапе Гран-при по фехтованию в Китае

Сегодня, 11:34
Дериглазова победила на этапе Гран-при по фехтованию в Китае
Россиянка Инна Дериглазова одержала победу в турнире рапиристок на этапе Гран-при по фехтованию, который проходит в китайском Шанхае. В финальном поединке 28-летняя российская спортсменка одолела японку Карин Мияваки со счетом 15:6. Обладательницами бронзовых наград стали Элеанор Харви из Канады и Сон Чае О из Южной Кореи. В мужском турнире рапиристов россиянин Тимур Сафин стал обладателем серебряной медали. В финале он со счетом 13:15 уступил британцу Ричарду Крузе. Третьими стали итальянец Андреа Кассара и американец Рейс Имбоден.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама