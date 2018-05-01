Дериглазова победила на этапе Гран-при по фехтованию в Китае

Россиянка Инна Дериглазова одержала победу в турнире рапиристок на этапе Гран-при по фехтованию, который проходит в китайском Шанхае. В финальном поединке 28-летняя российская спортсменка одолела японку Карин Мияваки со счетом 15:6. Обладательницами бронзовых наград стали Элеанор Харви из Канады и Сон Чае О из Южной Кореи. В мужском турнире рапиристов россиянин Тимур Сафин стал обладателем серебряной медали. В финале он со счетом 13:15 уступил британцу Ричарду Крузе. Третьими стали итальянец Андреа Кассара и американец Рейс Имбоден.



