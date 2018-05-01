У курского предприятия за миллионные долги арестовали подсобное хозяйство

В Курской области организация задолжала по налогам и сборам более 5,5 млн. руб. Приставы наложили арест на ее имущество, а именно на подсобное хозяйство общей стоимостью 4 миллиона 800 тысяч руб. Предприятие решило самостоятельно заняться реализацией арестованного имущества, после чего перечислило деньги на депозитный счет отдела судебных приставов. Поступившие средства направили в счет погашения задолженности по налогам и сборам.







