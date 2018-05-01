поиск по сайту
 

У курского предприятия за миллионные долги арестовали подсобное хозяйство

Сегодня, 11:49
У курского предприятия за миллионные долги арестовали подсобное хозяйство
В Курской области организация задолжала по налогам и сборам более 5,5  млн. руб. Приставы наложили арест на ее имущество, а именно на подсобное хозяйство общей стоимостью 4 миллиона 800 тысяч руб. Предприятие решило самостоятельно заняться реализацией арестованного имущества, после чего перечислило деньги на депозитный счет  отдела судебных приставов. Поступившие средства направили в счет погашения задолженности по налогам и сборам.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама