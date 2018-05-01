В четверг, 24 мая, в Курск приедет «Поезд-музей». В его составе 9 экспозиционных и один лекционный вагон. Этот уникальный комплекс, путешествуя по России, знакомит с историей железных дорог и демонстрирует инновационные передовые решения в сфере железнодорожного транспорта.

Начинается экскурсия по «поезду-музею» с лекционного вагона, в следующем вагоне рассказывается об истории развития отечественного железнодорожного транспорта с 1837 года до наших дней. Макеты первых паровозов, скорость которых не превышала 16 км/час, и макет высокоскоростного поезда «Сапсан», который способен развивать скорость более 250 км/час, можно увидеть в вагоне, посвященном развитию скоростного и высокоскоростного движения в России.

В отдельном вагоне демонстрируется современный подвижной состав российских железных дорог, макеты железнодорожной техники: измерительные комплексы, грузовые электровозы, рельсовые автобусы, двухэтажные вагоны, магистральные газотурбовозы.

Среди экспонатов имеется амортизационное кресло, разработанное для МКС, осколок челябинского метеорита. Наибольший интерес у посетителей вызывает вагон с обучающими тренажерами машинистов и водителей автомобиля КамАЗ. Также в экспозиции работают выставки, посвященные энергосберегающим технологиям, автоматике и связи на железных дорогах.

Кроме того, в составе есть вагон, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В нем можно увидеть фрагмент вагона-теплушки («теплушка» в годы войны использовалась для перевозки войск, боеприпасов, при эвакуации), макеты железнодорожной и военной техники, личные вещи воинов-железнодорожников.

Время работы с 24 по 26 мая с 10:00 до 19:00 (вход до 18:15), перерыв с 13:00 до 14:00.

Стоимость билетов: 70 рублей для взрослых, 900 рублей для группового посещения (от 20 человек). Для почетных железнодорожников, участников Великой Отечественной войны, инвалидов I и II группы, воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей дошкольного и школьного возраста вход свободный.



