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Курянин пытался подкупить в Медвенском районе полицейского

Сегодня, 12:05
Курянин пытался подкупить в Медвенском районе полицейского
34-летнего жителя Обоянского района уличили в похищении шести катков одной из агрофирм, каждый стоит более 300 тысяч. Вора вычислили полицейские Медвенского района. Подозреваемый написал явку с повинной, однако решил избежать уголовной ответственности, передав взятку сотруднику полиции. Для этого он взял в долг у знакомого 100 тысяч рублей. Эти деньги мужчина попытался передать полицейскому в служебном кабинете. Однако начальник отделения уголовного розыска от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть. Возбуждено уголовное дело теперь уже за попытку дать взятку - сообщили в СК. Расследование продолжается. Похищенную сельхозтехнику уже вернули владельцам, это позволило не прекращать посевные работы - пояснили в УМВД.

 

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