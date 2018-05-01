Под Курском пьяный мотоциклист без прав опрокинулся в кювет. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло вечером 19 мая в Суджанском районе.

48-летний мужчина решил прокатиться на мотоцикле "Зенит", хотя был в состоянии алкогольного опьянения, к тому же без права управления транспортными средствами. В пути он не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Мотоциклиста с ранением доставили в больницу.

Добавим, что в минувшие выходные инспекторы ГИБДД задержали 36 нетрезвых водителей. 7 человек отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. 12 водителей задержаны за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, водителю предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Установлена уголовная ответственность за управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – это лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет.