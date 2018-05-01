Ирина Лобачёва посоветовала курским фигуристкам меньше есть
Сегодня, 08:03
В Курске состоялся мастер-класс по фигурному катанию от серебряного призера Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Ирины Лобачевой. «Девчонкам я советую не есть, мальчишкам я советую есть много, потому что у них затрат энергии больше. Я, конечно, советую им больше трудиться, слушать тренера», - цитирует Ирину Лобачеву ТРК «Сейм». Спортсменка похвалила условия, в которых тренируются юные фигуристы. Она отметила, что в Курске очень много инвентаря, даже в Москве не на любой площадке есть столько в зале. Лобачева пообещала вернуться в Курск. В планах - двухнедельные спортивные сборы на базе спорткомплекса «Арена». Но переговоры об этом ещё продолжаются.