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В Курчатове откроют музей кожлянской игрушки под открытым небом

Сегодня, 08:04
В Курчатове откроют музей кожлянской игрушки под открытым небом
Сегодня вечером в Курчатове состоится открытие музея кожлянской игрушки под открытым небом. Аналогов данному проекту в России нет. Необычный музей создали благодаря выигранному гранту в 470 тысяч рублей. Воплотить в жизнь проект удалось благодаря скульптору из Рыльска Василию Артамонову. Пока в экспозиции только 8 персонажей. Родина знаменитой курской игрушки – деревня Кожля в Курчатовском районе.  Точная дата возникновения промысла не известна. Игрушками занимались исключительно женщины, а мужчины добывали глину. Вместе с музеем кожлянской игрушки в Курчатове откроют так называемый «музейный квартал», в который войдет  и увеличенная копия Зооморфной поделки из бивня мамонта - кольцо с головой лошади - шедевр древнекаменного искусства, не имеющий аналогов в мире. Зооморфная поделка найдена во время археологических раскопок. Ее возраст - 17 тысяч лет. Оригинал хранится в Курчатовском краеведческом музее. Появится здесь также и «библиотечный квартал», где установят лавочки и кресла, клумбу  в форме книги, уличные книжные шкафы. Всё это положит начало созданию арт-пространства «Сад искусств». 
 
фото — Курчатов ТВ

 

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