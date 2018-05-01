В Курчатове откроют музей кожлянской игрушки под открытым небом

Сегодня вечером в Курчатове состоится открытие музея кожлянской игрушки под открытым небом. Аналогов данному проекту в России нет. Необычный музей создали благодаря выигранному гранту в 470 тысяч рублей. Воплотить в жизнь проект удалось благодаря скульптору из Рыльска Василию Артамонову. Пока в экспозиции только 8 персонажей. Родина знаменитой курской игрушки – деревня Кожля в Курчатовском районе. Точная дата возникновения промысла не известна. Игрушками занимались исключительно женщины, а мужчины добывали глину. Вместе с музеем кожлянской игрушки в Курчатове откроют так называемый «музейный квартал», в который войдет и увеличенная копия Зооморфной поделки из бивня мамонта - кольцо с головой лошади - шедевр древнекаменного искусства, не имеющий аналогов в мире. Зооморфная поделка найдена во время археологических раскопок. Ее возраст - 17 тысяч лет. Оригинал хранится в Курчатовском краеведческом музее. Появится здесь также и «библиотечный квартал», где установят лавочки и кресла, клумбу в форме книги, уличные книжные шкафы. Всё это положит начало созданию арт-пространства «Сад искусств».

фото — Курчатов ТВ

