Военные химики проведут масштабные учения

Военные химики проведут в Курской области масштабные учения. Они продлятся с 22 по 24 мая в Курске на полигоне Постоялые дворы и в Курчатове на полигоне атомной электростанции. Во время тренировки используют новейшие образцы вооружения и военной техники РХБ-защиты. Военнослужащие, спасатели, специалисты медицины катастроф отработают задачи по разведке местности на наличие радиационно-опасных веществ после условной техногенной аварии, локализации очагов заражения, пожаротушения, спасения пострадавших. Войска РХБ-защиты займутся обеззараживанием местности, личного состава и военной техники.

При выполнении задач будут использованы современная техника и вооружение, в том числе новая универсальная тепловая машина специальной обработки (УТМ), а также РХМ -6, АРС-14км, УССО, ТМС-65У, личный состав будет экипирован в современные специальные костюмы «Нерехта».

Всего к выполнению задач на полигонах будет привлечено свыше 250 военнослужащих ЗВО, более ста специалистов смежных ведомств, а также свыше 70 единиц современной и перспективной техники РХБЗ.