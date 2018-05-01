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Военные химики проведут масштабные учения

Сегодня, 08:08
Военные химики проведут масштабные учения
Военные химики проведут в Курской области масштабные учения. Они продлятся с 22 по 24 мая в Курске на полигоне Постоялые дворы и в Курчатове на полигоне атомной электростанции. Во время тренировки  используют новейшие образцы вооружения и военной техники РХБ-защиты. Военнослужащие, спасатели, специалисты медицины катастроф отработают задачи по разведке местности на наличие радиационно-опасных веществ после условной техногенной аварии, локализации очагов заражения, пожаротушения, спасения пострадавших. Войска РХБ-защиты займутся обеззараживанием местности, личного состава и военной техники.
При выполнении задач будут использованы современная техника и вооружение, в том числе новая универсальная тепловая машина специальной обработки (УТМ), а также РХМ -6, АРС-14км, УССО, ТМС-65У, личный состав будет экипирован в современные специальные костюмы «Нерехта».
Всего к выполнению задач на полигонах будет привлечено свыше 250 военнослужащих ЗВО, более ста специалистов смежных ведомств, а также свыше 70 единиц современной и перспективной техники РХБЗ.

 

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