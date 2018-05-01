В Железногорске закрывают детский сад №1

В Железногорске ликвидируют детский сад №1. Как пишет «Эхо недели», 10 воспитанников 2014-2015 годов рождения переведут в другой детсад. Персонал распределят по другим дошкольным учреждениям, кроме работниц пенсионного возраста, которые ушли на заслуженный отдых. Материально-техническую базу садика тоже перераспределят по другим садам. Причина закрытия детского сада, работавшего с 1960 года, оказалось то, что он представляет собой малогабаритное здание, нуждающееся в реконструкции. Это уже 11-й детский сад, который закрылся в городе горняков.