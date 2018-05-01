Бывший заместитель мэра Курска стал главным приставом Ростовской области

Стало известно о трудоустройстве бывшего заместителя главы администрации Курска – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Евгения Казанова. Приказом директора Федеральной службы судебных приставов он с 17 мая назначен исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области – главного судебного пристава Ростовской области. Это его родной регион, там он начинал свою трудовую деятельность. Напомним, пост заместителя мэра Курска Казанов покинул с 14 мая по собственному желанию. До своего назначения в мэрию в декабре 2017 года Евгений Казанов руководил службой судебных приставов в Курской области.



