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Бывший заместитель мэра Курска стал главным приставом Ростовской области

Сегодня, 11:33
Бывший заместитель мэра Курска стал главным приставом Ростовской области
Стало известно о трудоустройстве бывшего заместителя главы администрации Курска – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Евгения Казанова. Приказом директора Федеральной службы судебных приставов он с 17 мая назначен исполняющим обязанности руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Ростовской области – главного судебного пристава Ростовской области. Это его родной регион, там он начинал свою трудовую деятельность. Напомним, пост заместителя мэра Курска Казанов покинул с 14 мая по собственному желанию. До своего назначения в мэрию в декабре 2017 года Евгений Казанов руководил службой судебных приставов в Курской области.

 

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