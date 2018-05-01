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Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк поддержал мировое Гран-при

Сегодня, 11:36
Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк поддержал мировое Гран-при
На  аэродроме «Усмань-Шаршки» Липецкой области при поддержке Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк проводится российский этап 9-й серии мирового Гран-При по планерному спорту. 
Главными  организаторами соревнований выступает Федерация планерного спорта России и Воронежский аэроклуб «Сапсан».  В этом году на безмоторных летательных аппаратах состязаются представители разных городов России, а также Чехии и Словении.
- Гран-при  проходит с целью не только выявить сильнейших пилотов, но и показать людям, далеким от авиационного и планерного спорта, всю красоту и совершенство безмоторного полета, - отметил главный организатор мероприятия Антон Пермяков.
В ходе мероприятия  активно используются современные технологии – прямые трансляции, онлайн-трекинг, 3D-визуализации. Все это позволяет в режиме онлайн наблюдать за гонками на сайте Федерации планерного спорта России. 
–  Нашему банку всегда были интересны инициативы, направленные на развитие спорта и здорового образа жизни, - отметил Денис Скребец, заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк – управляющий Головным отделением по Воронежской области. – Мы стараемся поддерживать и инициировать спортивные мероприятия. Например, 27 мая в Воронеже, Орле и Тамбове состоится Зеленый марафон «Бегущие сердца», организованный Сбербанком. Участие в нем могут принять не только наши сотрудники, но и все жители Черноземья. 
«Воздушными финишами» мировые планерные гонки не ограничатся – 23 мая в 17:00 на Адмиралтейской площади состоится массовая акция по запуску в небо шаров, а 27 мая в 11:00 – в честь торжественного закрытия Гран-при – на аэродроме «Усмань-Шаршки» пройдет грандиозное авиашоу.

Мировой Гран-При проводится Международной авиационной федерацией (ФАИ) для популяризации планерного спорта в разных странах. Этот турнир проходит ежегодно с 2005 года и имеет статус Кубка мира.  

 

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