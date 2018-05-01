Жителям КЗТЗ на неделю раньше вернули горячую воду

Теплоэнергетики «Квадры» возобновили подачу горячей воды в микрорайоне КЗТЗ за неделю до завершения гидравлических испытаний в зоне обслуживания ТЭЦ-1 в Сеймском округе Курска. Как пояснили в компании, как только завершился этап испытаний по КЗТЗ, специалисты подключили потребителей этого жилого массива к ТЭЦ Северо-Западного района.

Добавим, опрессовка трубопроводов в Сеймском округе продлится до 28 мая. Сегодня теплоэнергетики испытают давлением воды сети по улицам Народная, Серегина и Харьковская.