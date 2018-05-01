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В Курске от инфекции в больнице скончалась трехлетняя девочка

Сегодня, 12:59
В Курске от инфекции в больнице скончалась трехлетняя девочка
В Курске от инфекции в больнице скончалась трехлетняя девочка. Как сообщает ГТРК "Курск", ребенку стало плохо в детском саду. Воспитатели заметили у девочки повышенную температуру, и родители забрали ее домой. Малышку отвезли в областную инфекционную больницу, где через 6 дней она скончалась. Поставленный диагноз - пневмококк. По словам заведующей детсадом, в дошкольном учреждении провели все санитарные обработки и кварцевание помещений. В группе, которую посещала девочка, наложили 10-дневный карантин. Всех дети осмотрели врачи, дали рекомендации родителям воспитанников по профилактике распространения инфекции. Проверка центра гигиены не выявила нарушений со стороны сотрудников. Ежедневно воспитанников и персонал осматривает медработник.

 

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