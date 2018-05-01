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Курские таможенники обеспечат безопасность чемпионата мира по футболу

Сегодня, 13:31
Курские таможенники обеспечат безопасность чемпионата мира по футболу
Курская таможня участвует в обеспечении безопасности проведения чемпионата мира по футболу. Два мобильных инспекционно-досмотровых комплекса вместе со своими экипажами (а это 24 человека) передислоцируются в Екатеринбург и Самару. Все транспортные средства, въезжающие на территорию объектов чемпионата, будут досматриваться с применением этих комплексов. Они позволяют за 5-7 минут без вскрытия грузовых помещений транспорта получить изображение перевозимых в нем товаров. В ведомстве подчеркнули: техника к ответственной командировке готова. В состав экипажей включены самые подготовленные сотрудники. 

 

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