Курские таможенники обеспечат безопасность чемпионата мира по футболу

Курская таможня участвует в обеспечении безопасности проведения чемпионата мира по футболу. Два мобильных инспекционно-досмотровых комплекса вместе со своими экипажами (а это 24 человека) передислоцируются в Екатеринбург и Самару. Все транспортные средства, въезжающие на территорию объектов чемпионата, будут досматриваться с применением этих комплексов. Они позволяют за 5-7 минут без вскрытия грузовых помещений транспорта получить изображение перевозимых в нем товаров. В ведомстве подчеркнули: техника к ответственной командировке готова. В состав экипажей включены самые подготовленные сотрудники.



