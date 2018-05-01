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В Курской области ставят феромонные ловушки для вредителей

Сегодня, 13:37
В Курской области ставят феромонные ловушки для вредителей
Специалисты Россельхознадзора выявляют карантинных вредителей с помощью феромонных (привлекающих) ловушек. В ведомстве подчеркнули: это надёжный и эффективный способ обнаружения очагов карантинных вредителей, даже при низкой численности популяции. Одной ловушки достаточно, чтобы провести фитосанитарное обследование в радиусе до 5 км.
Феромоны - это биологически активные вещества, выделяемые насекомыми для привлечения особей своего вида. Феромонные ловушки абсолютно безвредны для человека и окружающей среды и позволяют в короткие сроки и на больших территориях эффективно выявлять очаги заражения карантинными видами насекомых-вредителей, предотвращать их распространение, успешно бороться с ними. 
В этом году установят порядка 3 тысяч феромонных ловушек на восточную плодожорку, персиковую плодожорку, калифорнийскую щитовку, американскую белую бабочку, усачей рода Monochamus, западного кукурузного жука, картофельную моль, томатную моль, капрового жука, коричнево-мраморного клопа. На последнего карантинного вредителя ловушки выставляются впервые. 
Сведения о том, появились или нет в регионах незваные «гости», начнут  поступать уже через две - три недели, когда первые развешанные ловушки снимут и отправят на исследование. 

 

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