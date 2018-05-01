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Охотник из Орла наставил ружье на представителей власти

Вчера, 13:49
Охотник из Орла наставил ружье на представителей власти
Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Орла, его подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
По версии СК, 14 апреля двое сотрудников «Курского областного центра по охоте и рыболовству» находились при исполнении своих служебных обязанностей и проводили рейд в период весенней охоты. Примерно в 20 часов недалеко от деревни Старая Головинка Фатежского района они заметили мужчину с ружьем. На требования сотрудников охотохраны предъявить разрешительные документы на охоту и ношение оружия нарушитель, зная, что перед ним представители власти, держа в руках перед собой заряженное ружье, высказывал в их адрес угрозы применения насилия.
Устанавливаются все обстоятельства преступления.

 

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