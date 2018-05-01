Охотник из Орла наставил ружье на представителей власти

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Орла, его подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

По версии СК, 14 апреля двое сотрудников «Курского областного центра по охоте и рыболовству» находились при исполнении своих служебных обязанностей и проводили рейд в период весенней охоты. Примерно в 20 часов недалеко от деревни Старая Головинка Фатежского района они заметили мужчину с ружьем. На требования сотрудников охотохраны предъявить разрешительные документы на охоту и ношение оружия нарушитель, зная, что перед ним представители власти, держа в руках перед собой заряженное ружье, высказывал в их адрес угрозы применения насилия.

Устанавливаются все обстоятельства преступления.



