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Пьяный курянин зарезал тестя

Вчера, 14:07
Пьяный курянин зарезал тестя
Трагедией завершился семейный конфликт в Курске. Как сообщили в СК, 25-летний мужчина проживает со своей семьей и родными жены в квартире по проспекту Дружбы. Вечером 19 мая курянин вернулся домой пьяным и затеял ссору с 50-летним тестем, затем вонзил ему нож в грудь. От полученной раны потерпевший скончался. В отношении 25-летнего курянина возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Выясняются все обстоятельства убийства, назначены экспертизы.

 

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