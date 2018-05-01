Пьяный курянин зарезал тестя

Трагедией завершился семейный конфликт в Курске. Как сообщили в СК, 25-летний мужчина проживает со своей семьей и родными жены в квартире по проспекту Дружбы. Вечером 19 мая курянин вернулся домой пьяным и затеял ссору с 50-летним тестем, затем вонзил ему нож в грудь. От полученной раны потерпевший скончался. В отношении 25-летнего курянина возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу. Выясняются все обстоятельства убийства, назначены экспертизы.



