На поддержку малого и среднего бизнеса выделят 100 миллионов

В 2018 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в бюджете Курской области предусмотрено около 100 млн рублей. Порядка 6 миллионов из них выделят тем, кто начинает собственное дело. На софинансирование муниципальных программ по поддержке предпринимательства на местах направят около 9 млн рублей. В региональной администрации рассказали об успешных проектах молодых предпринимателей. Так, с господдержкой в Курской области открылись молочный завод, производство верхней одежды и обуви, строительных материалов, IT проекты в медицине. На каждом из этих предприятий создано до 30 новых рабочих мест.



