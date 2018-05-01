поиск по сайту
 

На поддержку малого и среднего бизнеса выделят 100 миллионов

Сегодня, 08:07
На поддержку малого и среднего бизнеса выделят 100 миллионов
В 2018 году на поддержку малого и среднего предпринимательства в бюджете Курской области предусмотрено около 100 млн рублей. Порядка 6 миллионов из них выделят тем, кто начинает собственное дело. На софинансирование муниципальных программ по поддержке предпринимательства на местах направят около 9 млн рублей. В региональной администрации рассказали об успешных проектах молодых предпринимателей. Так, с господдержкой в Курской области открылись молочный завод, производство верхней одежды и обуви, строительных материалов, IT проекты в медицине. На каждом из этих предприятий создано до 30 новых рабочих мест.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Май 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама