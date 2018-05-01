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Курские коллективы отметили на "Российской студенческой весне"

Сегодня, 08:09
Курские коллективы отметили на
Куряне выступили на фестивале «Российская студенческая весна» в Ставрополе. Он собрал около 3 тысяч студентов из 80 регионов. Делегация Курской области – 34 человека – представила на фестивале 13 номеров в пяти направлениях: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика. Выступления участников оценивали российские актёры театра и кино, хореографы, певцы, артисты цирка. Лауреатами III степени в номинации «Бально-спортивный танец» стал дуэт Павла Михина и Анжелики Каторгиной (Курский государственный университет); лауреатами II степени в номинации «Народный вокал» стал мужской вокальный ансамбль «Казачки» (Юго-Западный государственный университет); лауреатами I степени в номинации «Театр моды. Театр костюма» стал театр моды «Новый взгляд» (Курский государственный политехнический колледж). 

 

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