Курские коллективы отметили на "Российской студенческой весне"

Куряне выступили на фестивале «Российская студенческая весна» в Ставрополе. Он собрал около 3 тысяч студентов из 80 регионов. Делегация Курской области – 34 человека – представила на фестивале 13 номеров в пяти направлениях: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика. Выступления участников оценивали российские актёры театра и кино, хореографы, певцы, артисты цирка. Лауреатами III степени в номинации «Бально-спортивный танец» стал дуэт Павла Михина и Анжелики Каторгиной (Курский государственный университет); лауреатами II степени в номинации «Народный вокал» стал мужской вокальный ансамбль «Казачки» (Юго-Западный государственный университет); лауреатами I степени в номинации «Театр моды. Театр костюма» стал театр моды «Новый взгляд» (Курский государственный политехнический колледж).







